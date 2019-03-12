Онлайн-калькулятор поможет орловским бизнесменам рассчитать налоговую нагрузку

Дополнительная возможность для налогоплательщиков появилась в сервисе ФНС России «Прозрачный бизнес». Теперь организации на общем режиме налогообложения могут сравнить собственную налоговую нагрузку, в том числе по налогу на прибыль и НДС, со среднеотраслевыми значениями налоговой нагрузки по своей отрасли и региону.

В сервисе также представлена информация о рентабельности продаж и об уровне средней заработной платы, рассчитанном на основе данных справок 2-НДФЛ. Таким образом, сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки» позволит налогоплательщикам «увидеть себя глазами налоговых органов», и оценить собственные налоговые риски.