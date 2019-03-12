12 марта 2019



Онлайн-калькулятор поможет орловским бизнесменам рассчитать налоговую нагрузку

Дополнительная возможность для налогоплательщиков появилась в сервисе ФНС России «Прозрачный бизнес». Теперь организации на общем режиме налогообложения могут сравнить собственную налоговую нагрузку, в том числе по налогу на прибыль и НДС, со среднеотраслевыми значениями налоговой нагрузки по своей отрасли и региону.

В сервисе также представлена информация о рентабельности продаж и об уровне средней заработной платы, рассчитанном на основе данных справок 2-НДФЛ. Таким образом, сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки» позволит налогоплательщикам «увидеть себя глазами налоговых органов», и оценить собственные налоговые риски.

 

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Опубликовано 12 Мар 2019 в 17:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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