ООО «Орловский энергосбыт» будет работать с населением напрямую

С 1 сентября 2017 года ООО «Орловский энергосбыт» расторг договор энергоснабжения с МУП «ЖРЭП (заказчик)» и перешёл на прямые договоры с жителями в части предоставления коммунальной услуги «Электроснабжение», сообщает пресс-служба ООО «Орловский энергосбыт».

Как поясняют энергетики, это было сделано для стабилизации ситуации с платежами за электроэнергию, так как переход на прямые расчёты позволит исключить дальнейшее накопление задолженности УК, освободит управляющую компанию от оплаты пеней за несвоевременное перечисление денежных средств в адрес Орловского энергосбыта, а также от работы с должниками за электроэнергию. И в итоге снизит риски ограничения поставки электроэнергии добросовестным плательщикам.

МУП «ЖРЭП» обслуживает 183 дома в Орле и является одним из наиболее крупных должников за электроэнергию. На 1 сентября 2017 года долг управляющей компании перед ООО «Орловский энергосбыт» за поставленную и оплаченную жителями электроэнергию составляет 16,7 млн рублей. Рост задолженности начался с октября 2015 года, а с января 2017 года денежные средства от УК на счёт Орловского энергосбыта не поступали. В настоящий момент получены судебные решения о принудительном взыскании 4,1 млн рублей, остальная сумма задолженности – в стадии рассмотрения.

Жители домов, которые обслуживает МУП «ЖРЭП (з)», будут получать квитанции от ООО «Орловский энергосбыт» и перечислять средства за потреблённую электроэнергию на расчётный счёт энергокомпании. С момента расторжения договора сотрудники Орловского энергосбыта возьмут на себя всю необходимую работу с неплательщиками, долги с которых будут взысканы через суд с удержанием судебных издержек. Злостных должников также ждёт ограничение электроснабжения с последующим возмещением стоимости проведённых работ.

С сентября 2017 года по вопросам, касающихся начислений, платежей, задолженности, замены нерасчётного прибора учёта жителям необходимо обращаться в колл-центр «Орловского энергосбыта» по бесплатному телефону 8 800 100 88 11 или в клиентский офис по адресу: г. Орёл, ул. Полесская, д. 28К, информирует ООО «Орловский энергосбыт».

 

В Орловской области сержант полиции попался на сбыте наркотиков
В орловском гипермаркете задержали «неадекватных» граждан с марихуаной
В Орловской области увеличивается количество женщин, которые не выплачивают алименты
Опубликовано 14 Сен 2017 в 12:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

Комментарии закрыты.

Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"