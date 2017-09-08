ООО «Орловский энергосбыт» будет работать с населением напрямую

С 1 сентября 2017 года ООО «Орловский энергосбыт» расторг договор энергоснабжения с МУП «ЖРЭП (заказчик)» и перешёл на прямые договоры с жителями в части предоставления коммунальной услуги «Электроснабжение», сообщает пресс-служба ООО «Орловский энергосбыт».

Как поясняют энергетики, это было сделано для стабилизации ситуации с платежами за электроэнергию, так как переход на прямые расчёты позволит исключить дальнейшее накопление задолженности УК, освободит управляющую компанию от оплаты пеней за несвоевременное перечисление денежных средств в адрес Орловского энергосбыта, а также от работы с должниками за электроэнергию. И в итоге снизит риски ограничения поставки электроэнергии добросовестным плательщикам.

МУП «ЖРЭП» обслуживает 183 дома в Орле и является одним из наиболее крупных должников за электроэнергию. На 1 сентября 2017 года долг управляющей компании перед ООО «Орловский энергосбыт» за поставленную и оплаченную жителями электроэнергию составляет 16,7 млн рублей. Рост задолженности начался с октября 2015 года, а с января 2017 года денежные средства от УК на счёт Орловского энергосбыта не поступали. В настоящий момент получены судебные решения о принудительном взыскании 4,1 млн рублей, остальная сумма задолженности – в стадии рассмотрения.

Жители домов, которые обслуживает МУП «ЖРЭП (з)», будут получать квитанции от ООО «Орловский энергосбыт» и перечислять средства за потреблённую электроэнергию на расчётный счёт энергокомпании. С момента расторжения договора сотрудники Орловского энергосбыта возьмут на себя всю необходимую работу с неплательщиками, долги с которых будут взысканы через суд с удержанием судебных издержек. Злостных должников также ждёт ограничение электроснабжения с последующим возмещением стоимости проведённых работ.

С сентября 2017 года по вопросам, касающихся начислений, платежей, задолженности, замены нерасчётного прибора учёта жителям необходимо обращаться в колл-центр «Орловского энергосбыта» по бесплатному телефону 8 800 100 88 11 или в клиентский офис по адресу: г. Орёл, ул. Полесская, д. 28К, информирует ООО «Орловский энергосбыт».