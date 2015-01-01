Опасная амброзия атаковала Орловский район

При проведении контроля в ранее установленной карантинной фитосанитарной зоне по амброзии полыннолистной специалистами Россельхознадзора вновь выявлен вредоносный сорняк. Амброзия полыннолистная растет рядом с хозяйственными постройками по ул. Колхозной и Молодежной в селе Звягинки Образцовского сельского поселения Орловского района Орловской области.

Это говорит о том, что сельское муниципальное образование не исполняет требования законодательства в области карантина растений, за что юридическое лицо было привлечено к административной ответственности.

Амброзия полыннолистная – один из наиболее опасных карантинных сорняков. Наносит огромный ущерб не только сельскому хозяйству, но и здоровью людей, вызывая в период цветения массовые аллергические реакции. Карантинное фитосанитарное обследование — обязательное мероприятие, проводимое с целью своевременного выявления карантинных объектов, определения границ их очагов и недопущения дальнейшего распространения. Именно профилактические мероприятия являются самым надежным способом борьбы с карантинными объектами. Невыполнение данных мероприятий создает реальную угрозу фитосанитарному благополучию региона и может привести к быстрому распространению сорняков на местности.

Администрации Образцовского сельского поселения предписаны карантинные фитосанитарные мероприятия, в соответствии с планом по локализации и ликвидации очагов опасной амброзии.