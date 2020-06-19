Опаснейший вредитель обнаружен во всех районах области

Самым опасным, «невидимым» врагом картофеля, является золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens). Она входит в перечень вредителей, имеющих карантинное значение для Российской Федерации. Специалистами Россельхознадзора ежегодно проводятся карантинные фитосанитарные обследования посадок картофеля на золотистую картофельную нематоду (ЗКН). Главам муниципальных образований, сельхозтоваропроизводителям, владельцам приусадебных участков, выдаются предписания и рекомендации по локализации и ликвидации очагов золотистой картофельной нематоды.

По состоянию на 01.06.2020 ЗКН зарегистрирована на территории всех административных районов Орловской и Курской областей. Карантинные фитосанитарные зоны установлены на площади 5,3 тысячи га. Что характерно, практически все очаги ЗКН выявлены на приусадебных и садовых участках граждан. Это связано с тем, что орловцы на своих участках занимаются постоянным, бессменным выращиванием картофеля, как монокультуры.

Золотистая картофельная нематода (ЗКН) относится к круглым червям и является возбудителем опасного карантинного заболевания картофеля и томатов — глободероза. Цикл развития картофельной нематоды происходит в корнях растения-хозяина. Сохраняется нематода в почве в стадии цисты. ЗКН может также обитать на баклажанах и томатах. Из сорных растений она предпочитает некоторые виды дикого паслена. Поврежденные растения картофеля отстают в росте и образуют меньшее количество стеблей. Листья преждевременно желтеют – хлороз начинается с нижних листьев, затем распространяется на верхние и постепенно охватывает весь куст. При сильном поражении, растения образуют массу мелких корней – так называемая «бородатость» корневой системы.

Потери урожая при заражении картофеля нематодой могут достигать от 30 до 90%, что зависит в первую очередь от степени инфицирования и устойчивости каждого конкретного сорта. Кроме прямого ущерба, хозяйства и граждане, несут также потери, связанные с запретом и ограничением на вывоз картофеля из зараженных зон. Распространяется нематода при помощи цист, которые обладают способностью прилипать к картофелю и к различным предметам. Также цисты могут переноситься на значительные расстояния вместе с зараженным грунтом, с клубнями, орудиями труда и тарой. Разносятся они также птицами, ветром и дождевыми потоками. Распространению вредителя способствует бессменное выращивание картофеля на одном и том же участке и чрезмерная засоренность полей сорняками.

Борьба с картофельной нематодой очень сложна. Для локализации и ликвидации ЗКН в течение нескольких лет нужно проводить комплекс различных мероприятий. Необходимо соблюдать севооборот – картофель должен возвращаться на прежнее место не ранее, чем через 4 года. В это время можно возделывать непоражаемые нематодой культуры: многолетние травы, зерновые злаки, горох, капусту, чеснок, лук, огурцы, свеклу, кабачки и др. Выращивать нематодоустойчивые сорта картофеля. Проводить уничтожение сорняков семейства пасленовых. Применять биопрепараты, угнетающие нематод и стимулирующие устойчивость картофеля. Также, перед посевом можно вносить в почву, заражённую нематодой, повышенную дозу органических удобрений.