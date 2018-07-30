Опасную пристройку к «Атоллу» в Орле запрещено эксплуатировать

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, по факту ненадлежащего использования помещения в Советском районе Орла, представляющего опасность для жизни и здоровья граждан.

По данным следствия, в сентябре 2014 года постановлением Арбитражного апелляционного суда удовлетворены исковые требования ЗАО «БАРК» к ООО «Золотой Регион» об устранении препятствий в пользовании имуществом и сносе нежилого помещения (пристройки), расположенного на территории, примыкающей к ТЦ «Атолл» и ТЦ «Водолей», поскольку судом установлено, что данное строение имеет существенные конструктивные отклонения, допущенные при строительстве.

Несмотря на вступившее в законную силу судебное решение, руководством ООО «Золотой регион» данное имущество (пристройка и земельный участок) было продано индивидуальному предпринимателю, который, после совершенной сделки, передал здание в аренду ТЦ «Атолл» для осуществления розничной торговли.

В настоящее время, с учетом проведенной строительно-технической экспертизы, следствием приняты меры, направленные на прекращение эксплуатации здания пристройки, представляющей опасность для жизни и здоровья граждан.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.