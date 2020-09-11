Опасные мраморные клопы не пока не добрались до наших краев

В Орловской области проверили феромонные ловушки на коричнево-мраморного клопа. 150 феромонных ловушек, специально развешанных для выявления Holyomorpha halys, оказались пустыми. Как пояснили в пресс-службе Россельхознадзора, феромонные ловушки предназначены для заманивания насекомых при помощи определенных запахов, характерных только для представителей данного вида.

Коричнево — мраморный клоп (Holyomorpha halys) — насекомое из семейства клопов-щитников Pentatomidae отряда полужесткокрылых. В странах Европы и США мраморный клоп является серьезным сельскохозяйственным вредителем. Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое с тельцем грушевидной формы. Развивается в пределах температур от 15 ºС до 33 ºС. Коричнево-мраморный клоп – многоядный вредитель, питается более чем на 100 видах растений из 49 семейств. Самый большой вред он причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь винограду).