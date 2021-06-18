18 июня 2021



Опасный Колхозный мост будут изучать и обследовать до середины лета

Муниципальный контракт на проведение технического обследования несущих конструкций Колхозного моста заключён между УКХ и брянским ООО «Проект-сервис».
Согласно документу, отчёт о состоянии Колхозного моста должен быть готов во второй декаде июля 2021 года. Стоимость контракта 150 000 рублей. По информации УКХ, специалисты уже ознакомились с необходимой документаций и приступили к обследованию мостового сооружения.

По результатам обследования и на основании технического отчёта будет принято решение о дальнейших работах по восстановлению и приведению Колхозного моста в технически исправное состояние, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 18 Июн 2021 в 12:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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