Опасный Колхозный мост будут изучать и обследовать до середины лета

Муниципальный контракт на проведение технического обследования несущих конструкций Колхозного моста заключён между УКХ и брянским ООО «Проект-сервис».

Согласно документу, отчёт о состоянии Колхозного моста должен быть готов во второй декаде июля 2021 года. Стоимость контракта 150 000 рублей. По информации УКХ, специалисты уже ознакомились с необходимой документаций и приступили к обследованию мостового сооружения.

По результатам обследования и на основании технического отчёта будет принято решение о дальнейших работах по восстановлению и приведению Колхозного моста в технически исправное состояние, — рассказали в пресс-службе городской администрации.