Опасный перекресток

№1 (449) от 25 января 2017 г.

Опасный перекресток улиц Нормандия-Неман и Маяковского — предмет ежедневной тревоги родителей учеников школы №29. Светофора здесь нет, поэтому дети и их родители как минимум дважды в день испытывают настоящий страх за свои жизни и здоровье — далеко не каждый водитель притормаживает перед «зеброй» и пропускает пешеходов. Отпускать детей одних в школу не рискуют не только родители первоклассников, но и детей постарше.

Об этом они рассказали в своем письме к депутату Виталию Рыбакову:

« Уважаемый Виталий Анатольевич, обращаемся к вам с нашей давно уже наболевшей проблемой. Школа №29 располагается по адресу: г. Орел, ул. Маяковского, 55. Каждый день, отправляя детей в школу, мы опасаемся за их жизнь. Перейти дорогу на перекрестке улиц Нормандия-Неман и Маяковского трудно даже взрослому человеку, что говорить о детях. Движение на этом перекрестке очень интенсивное, и часто автомобилисты не предоставляют преимущество пешеходам. Все родители обращаются к вам за помощью. Просим установить на данном перекрестке светофор, он поможет сделать их дорогу от дома до школы безопасной и комфортной. Очень надеемся только на вас в решении нашей проблемы, все только обещают, но, к сожалению, ничего не делают».

Депутат Виталий Рыбаков отправил запрос на имя начальника УГИБДД по Орловской области Александра Коршунова с просьбой сообщить о количестве дорожно-транспортных происшествий, произошедших на данном перекрестке в 2015-2016 годах. По данным АИУС ГИБДД «Журнал ДТП», с января 2015 года по 18 декабря 2016 года на пересечении улиц Нормандия Неман и Маяковского было зарегистрировано 12 ДТП.

Как сообщили «Орловской среде» в ГАИ города Орла, данный перекресток пока не является очагом аварийности с пострадавшими, однако с точки зрения ГОСТа светофор там может быть установлен.

Депутат Виталий Рыбаков намерен обратиться в городскую комиссию по безопасности дорожного движения и добиться установки светофора.

Ольга Рождествина

PS.

Корреспондент «Орловской среды» провел около часа у оживленного перекрестка на Нормандии- Неман и Маяковского, а также возле самой школы. Водители при виде человека с фотоаппаратом притормаживали там где нужно и когда нужно, и это навело нас на мысль: если бы мы могли устраивать такие «дежурства» ежедневно, ученики школы №29 и их родители чувствовали бы себя в полной безопасности. Жаль, что делать этого мы не можем. Зато у сотрудников ГАИ, на наш взгляд, такая возможность есть.