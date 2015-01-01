Оперативные данные по половодью в Орловском регионе

Региональное ГУ МЧС информирует: в результате снижения уровней воды в течение прошедших суток от воды освободились приусадебные участки в Орловском районе.

Остается подтопленным один низководный мост вблизи деревни Городище Мценского района через Оку. Имеется объездной маршрут Городище-Апальково-Отрадное протяженностью 23 км по дороге с твердым покрытием. Также остаются подтопленными четыре приусадебных участка частных домовладений на территории Заводского района города Орла (переулок Скульптурный).

За прошедшие стуки от воды освободились 16 садовых участков СНТ «Импульс» Орловского района.

Проводится авиационная разведка с применением беспилотного летательного аппарата. В круглосуточном режиме работают оперативные группы по контролю за обстановкой.

 

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Опубликовано 19 Апр 2018 в 13:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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