Операция «Гранит» продолжается?

№15 (552) от 24 апреля 2019 г.

22 апреля в социальных сетях была опубликована видеозапись, сделанная на Московской улице в Орле. Видеокамера зафиксировала, как на участке дороги от кинотеатра «Родина» до завода им. Медведева выкорчевываются гранитные бордюры.

Автор видеоролика также продемонстрировал распиленные бордюрные камни, прокомментировав увиденное следующим образом: «Есть следы распила. Так определяют качество гранита – чем он хорош… Это чистый гранит. Посмотрите, что с ним делают вандалы, и подумайте, куда это все пойдет… В принципе, гранит у нас везде нужен, в том числе для памятников», — рассуждает автор видео – и с ним трудно не согласиться: в последние год-полтора «обезграничивание» Орла приняло повальный характер. Ранее гранитные плиты были варварски демонтированы с бульвара Победы, территории памятника Героям-комсомольцам и ряда других городских объектов.

Демонтаж гранитных бордюров на Московской улице вызвал настолько бурную общественную реакцию, что мэрия Орла вынуждена была дать официальные разъяснения.

Приводим текст, опубликованный на сайте городской администрации, полностью:

Комментарий администрации города Орла о демонтаже бортового камня

«В настоящее время на ул. Московской в рамках муниципального контракта, заключенного между МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» и АО «Орелдорстрой», производятся работы по ремонту дорожного покрытия с заменой и восстановлением бортового камня.

Условиями указанного документа предусмотрены демонтаж гранитного бортового камня отбойными молотками со складированием на месте, их торцевание (обрезка по 0,05м с обеих сторон), шлифование и установка на прежнее место. На объекте также имеются бетонные бортовые камни, которые будут демонтированы и заменены на новые.

В муниципальном контракте содержится пункт, который указывает, что подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану строительной площадки, места открытого хранения материалов, изделий, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов для выполнения работ.

Работы по ремонту ул. Московской планируется завершить до 1 августа 2019 года».

Зачем менять практически вечный гранит? Кому это нужно? Такими вопросами задались представители общественного движения «Граждане Орла», которые 22 апреля выехали на место «корчевания» гранитных бордюров и даже смогли пообщаться с представителями подрядчика. По информации, опубликованной на странице движения в соцсетях, стоимость работ на Московской составляет порядка 80 миллионов рублей. При этом работы с гранитом оцениваются в сумму примерно 1 миллион 750 тысяч рублей.

Павел Попов, координатор общественного движения «Граждане Орла»:

— На Московской улице с дороги извлечены гранитные бордюрные камни. И для каких-то целей эти бордюрные камни начали торцевать. Хотя, как видно по оставшемуся на месте граниту, он подогнан очень четко, практически без пазов, — поделился своими наблюдениями координатор общественного движения «Граждане Орла» Павел Попов. — С какой целью извлекли бордюрные камни и как их будут укладывать обратно без швов, непонятно. На мой взгляд, это абсолютно бессмысленное действие. И все это делается просто для того, чтобы списать как можно больше денег – показать какую-то работу, какое-то движение. Много шума, пыли, люди снуют туда-сюда, но смысл абсолютно непонятен. В городе полно других проблем. Посмотрите на дорогу, которая рядом, она вся в ямах, в абсолютно непотребном состоянии. Не проще ли было положить новый асфальт, отмыть эти бордюрные камни и привести их в нормальный человеческий вид?

Согласимся, вопрос резонный и актуальный. В последнее время над городскими пространствами Орла совершается такое количество бессмысленных и беспощадных деяний, что невольно возникают мысли, а не породило ли их чье-то нездоровое воображение. Хотя скорее всего дело обстоит с точностью до наоборот: похоже, здесь «рулит» чей-то холодный и циничный разум. «Орловская среда» будет следить за ситуацией и обязательно вернется к данной теме в одном из ближайших номеров.