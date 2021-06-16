Операция «Канализация»

№19 (643) от 16 июня 2021 г.

В марте 2021 года Орловский районный суд обязал МУП Орловского района «Коммунальник» обеспечить надлежащее функционирование сети водоотведения в деревне Овсянниково. Решение не было обжаловано и вступило в законную силу, однако, по словам местных жителей, канализация в отдельных местах осталась в прежнем нерабочем состоянии.

Многострадальная деревня была «облагодетельствована» канализацией еще при Потомском. «Орловская среда» уже потеряла счет публикациям на эту тему: после прокладки сетей водоотведения за тридцать миллионов рублей дороги в Овсянниково превратились в месиво, при строительстве объекта и после ввода сетей в эксплуатацию были выявлены многочисленные нарушения, которые так и не устранили. Об этом неоднократно публично заявляли местные жители, депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков, в том числе, и на заседании облсовета в присутствии губернатора Клычкова, однако кроме отписок и заверений экс-руководителя департамента строительства Блохина о том, что канализация работает, жители ничего не получили. Сухим вышел из этой истории и подрядчик — ООО «СегментСтрой», к нему по каким-то причинам особых претензий не предъявлялось. Теперь, когда отъехал Потомский, «съехал» Блохин и в администрацию города Орла переехал Парахин, при котором жители несколько лет безуспешно пытались отстаивать своё право на комфортное проживание, ответственность за состояние сетей, лежит, как выяснилось, на районных коммунальщиках.

Напомним, строительство объекта «Сети водоотведения в д.Овсянниково Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области» осуществлялось на основании постановления правительства области от 11.12.2014г. «Об утверждении межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2015 год» и дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Орловской области на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2015 года», а также распоряжения правительства Орловской области.

3 декабря 2015 года между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и ООО «СегментСтрой» был заключен договор на выполнение работ для государственных нужд по

строительству сетей водоотведения в Овсянниково.

По акту от 18 августа 2016 года «Орелгосзаказчик» принял работы, а 31 августа этого же года управление по государственному строительному надзору

Орловской области выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, на основании чего и.о. начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Далее овсянниковская канализация, имеющая многочисленные недостатки и местами неработающая, передается из государственной собственности Орловской области в муниципальную — Орловского района. С этого момента именно Орловский район берет на себя ответственность за техническое состояние объекта, который, согласно документам, построен с нарушением технических норм. Очень удобно, не правда ли?

С иском в суд в интересах жителей обратился прокурор Орловского района.

Прокуратура указала, что «сети водоотведения находятся в ненадлежащем состоянии. В результате имеющихся контруклонов и отсутствия герметизации в канализационных колодцах на отдельных участках сети образуются засоры труб в виде щебня, песка и грунта, в связи с чем отсутствует сток и происходит переполнения канализационных колодцев, излитие сточных вод на поверхность, что свидетельствует о предоставлении услуги по водоотведению ненадлежащего качества, нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду».

В суде представитель муниципального образования «Орловский район» заявил, что система водоотведения была введена в строй со значительными недоработками, что и является причиной её ненадлежащего состояния.

Представитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» возражений относительно предмета спора не представила.

Почему муниципальное образование принимает в собственность объект в таком состоянии, остается невыясненным. Тем временем иск к «Коммунальнику» признается обоснованным и подлежащим удовлетворению, так как по акту приема-передачи сети водоотведения в д. Овсянниково администрация Орловского района закрепила за муниципальным унитарным предприятием Орловского района «Коммунальник» на праве хозяйственного ведения. Поскольку входящие в состав муниципального имущества канализационные сети переданы в хозяйственное ведение «Коммунальника», именно на него возложена обязанность выполнения работ по содержанию и ремонту сетей водоотведения.

С 11 марта прошло более трех месяцев, решение суда давно вступило в законную силу, однако в Овсянниково ничего не меняется: канализация по-прежнему в ужасном состоянии.

На улице Лесной, где я проживаю, порядка пятнадцати колодцев, из них двенадцать забиты под завязку, жижа идет через люк, — рассказал «Орловской среде» житель деревни Овсянниково Валерий Геков. — В прошлом году приезжала бригада из «Коммунальника», пытались пробить что-то на повороте от улицы Лесной к переулку Рабочему, но вода пошла между колодцами. То есть там разрыв трубы. Обещали сделать еще по осени, погода стояла хорошая. Не сделали ничего. Были представители прокуратуры Орловского района, все сфотографировали, зафиксировали, был суд, мы были там, и чиновники пытались лично меня убедить, что канализация работает, я объяснял, что она не работала ни одного дня. Мы живем, как и раньше, — откровенно говоря, деревня деревней. Более того, стало хуже. Добавляются грунтовые воды, все поднимается и течет. Я не знаю, были ли по проекту заложены деньги на гидроизоляцию колодцев, но то, что талая вода в них попадает, это факт. Я за свои деньги сделал гидроизоляцию своего колодца, поставил заглушку, чтобы с общей канализации никакой связи не было. Потому что дышать нечем. Наш депутат Пукаев был в курсе, администрация Платоновского сельсовета в курсе, «Коммунальник», район, все всё знают. Более того, я дважды по этому вопросу обращался в администрацию президента, ответили мне из департамента строительства Орловской области, пытались меня убедить, что канализация работает, я сказал: приезжайте — смотрите. Юлия Николаевна, там есть сотрудница, она мне звонила перед Новым годом, я с ней потом созванивался в мае, говорю: «У нас дошло до того, что жители говорят, давайте мы сами скинемся, наймем трактор». Она мне сказала: «Я о вас помню, но вот видите, какая погода». Вот так у нас и получается: то коронавирус, то погода не позволяют, а люди-то страдают. Чиновники говорят о демографии: дети ходят в холодный туалет, с детства себе всё застудили — вот вам демография, экология — пожалуйста, вот вам экология — все это в лес идет, лес гибнет. Мы сейчас за лес воюем, канализация туда попадает, и сухостоя столько, что здоровым деревьям негде расти. Лес погибает на глазах. У нас по Школьной улице житель был вынужден колодец забить, питьевая вода уже пахнет канализацией, я в суде говорю: «Деды наши копали колодцы, мы всю жизнь оттуда пили и вдруг вода начинает пахнуть канализацией». Да за этой водой из города приезжали! Мы не кровожадные люди, просто хочется справедливости. Сделайте этот участок и вопрос снимется. Частично где-то работает канализация. На улице Лесной, начиная от дома №1 и до дома №10, не работает, этот факт признан судом. И что изменилось?

Как видим, не изменилось ничего. Операция «Канализация» в исполнении неустановленного круга лиц, освоивших тридцать миллионов рублей, завершена успешно.

Наталья Зарубина

Комментирует депутат Орловского горсовета Виталий Рыбаков:

— В который раз хочу прокомментировать высказывание Козьмы Пруткова: «Зри в корень».

По моим наблюдениям, в этой ситуации с самого начала просматривались сговор или круговая порука чиновников: «Орелгосзаказчик» принял неработающую канализацию, деньги за неё перечислили полностью — согласно контракту. По документам, её строили несколько месяцев, а по факту – почти два года, и это просто доказать.

Куда смотрел строительный надзор (видео исследования канализационных трасс имеются в деле СК СК по Орловской области)?

Далее неработающую канализацию в то время глава Орловского района гражданин Парахин предлагает депутатам райсовета принять на баланс одной из коммунальных служб района. Акт приёмки с указанием нарушений технических норм при строительстве канализации имеется.

И вот сейчас, спустя пять лет, подтверждается то, о чём я писал в надзорные органы, в районную и областную администрации, в том числе, и Клычкову.

Не так давно я получил письменный ответ из СУ СК по Орловской области: виноватых нет, состава преступления нет. Из этого ответа я понял, что следователь даже не соизволил просмотреть видеозапись исследования канализационных магистралей, которую я предоставил и где даже не специалисту понятно: нарушено всё, что можно нарушить. Есть проблема монтажа колодцев, разрыв сварочных швов, просадка, заиливание и т.д.

Что мы имеем: перечислены деньги из федерального бюджета, за неработающие сети заплатили в полном объёме — перечислили 100% средств, эту систему приняли на баланс районной коммунальной службы, а канализация не работает до сих пор. Получается, виноватых, судя по ответу следователя, в этой ситуации нет?

Полагаю, надо помочь следователю добиться истины и выявить круг лиц по цепочке: кто контролировал работы, в том числе, посмотреть акты на скрытые работы; выяснить, за какой срок (по документам) были выполнены работы и 100% оплачены; опросить жителей посёлка: какой период времени по факту выполнялись эти работы (по моему мнению, имеет место явный подлог).

Где авторский надзор за проектом и был ли он вообще?

Была ли банковская гарантия на этот контракт, и, если была, то почему не взыскали, если не было — то почему?

Почему администрация Орловского района в лице Парахина приняла не работающую до сих пор канализацию?

Круг лиц, причастных к этому безобразию, выяснить просто — это те, чьи подписи стоят под документами и те, кто давал им указания принять неработающую канализацию. Здесь просматривается не только круговая порука, но и признаки явного уголовного преступления.

Нужно выявить этих лиц, привлечь их к возмещению в рамках не только уголовного, но и гражданского судопроизводства, ведь особо крупный ущерб нанесён государству. Это необходимо сделать, чтобы другим не повадно было и чтобы не получилось, как в басне Ивана Крылова «Лебедь, Рак и Щука», у которых «воз и ныне там»…

Кто из чиновников даст ответ: когда будет работать система водоотведения в посёлке Овсянниково? По-моему, гражданам всё равно, будет это Парахин или Клычков.