Операция «Тришкин кафтан» — областные власти рассказали, как будут помогать больным при нехватке «скорых»

В Орловской области в пилотном режиме заработала единая система диспетчеризации «скорой помощи». Как пояснили в пресс-службе обладминистрации, внедрение в регионе единой системы диспетчеризации скорой помощи ведется с апреля 2021 года. Этот механизм позволяет направить к пациенту, находящемуся в одном муниципальном образовании, свободных медиков из другого.

На первом этапе по проекту работают Орел, Орловский муниципальный округ, Покровский и Свердловский районы. Как рассказала руководитель областного депздрава Станислав Шувалов, необходимое обучение сотрудников для внедрения единой системы диспетчеризации прошло во всех 24 районах региона.