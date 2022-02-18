18 февраля 2022



Операция «Тришкин кафтан» — областные власти рассказали, как будут помогать больным при нехватке «скорых»

В Орловской области в пилотном режиме заработала единая система диспетчеризации «скорой помощи». Как пояснили в пресс-службе обладминистрации, внедрение в регионе единой системы диспетчеризации скорой помощи ведется с апреля 2021 года. Этот механизм позволяет направить к пациенту, находящемуся в одном муниципальном образовании, свободных медиков из другого.

На первом этапе по проекту работают Орел, Орловский муниципальный округ, Покровский и Свердловский районы. Как рассказала руководитель областного депздрава Станислав Шувалов, необходимое обучение сотрудников для внедрения единой системы диспетчеризации прошло во всех 24 районах региона.

 

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Опубликовано 18 Фев 2022 в 16:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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