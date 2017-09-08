Опрос ОНФ показал, что доступ к интернету на рабочем компьютере имеют только 57% врачей в регионах

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели опрос среди медработников на тему информатизации в сфере здравоохранения. Выяснилось, что почти пятая часть врачей не имеют компьютера на рабочем месте. И у около половины опрошенных он не подключен к интернету. ОНФ настаивает на обеспечении медработников необходимой техникой и высокоскоростным доступом к интернету, ускорении отказа от бумажного документооборота и усилении контроля за бюджетными расходами на информатизацию здравоохранения. Свои предложения ОНФ направил в Минздрав.

В опросе, проведенном по инициативе Народного фронта в ноябре-декабре с помощью мобильного приложения «Справочник врача», участвовали 4002 человека из 85 регионов. 87% респондентов – это доктора, остальные – медперсонал среднего звена. Результаты показали, что у 19% врачей и 36% медиков среднего звена на рабочем месте нет компьютера. И только у 57% опрошенных он подключен к интернету (при этом у 13 % из них рабочий компьютер подключен к интернету, но интернет работает плохо). Лишь 35% медработников считают, что в их лечебном учреждении нет проблем с оснащением компьютерами. Большинство же выражают недовольство – устаревшей техникой, отсутствием принтеров или, например, тем, что даже картриджи и бумагу приходится покупать за личный счет.

Эксперты ОНФ отмечают, что в таких условиях говорить об успехах работы Единой государственной информационной системы в здравоохранении (ЕГИСЗ) не приходится. Около трети опрошенных медиков о ней вообще не слышали и только 10% удовлетворены ее результатами.

«Только один врач из 10 дает системе положительную оценку. Опрос показал, что медработникам по-прежнему приходится много работать с бумажной документацией, от которой не спасает даже ЕГИСЗ. Более того, данные теперь приходится заполнять не только в бумажном, но и в электронном формате. И времени на это у специалистов уходит больше, чем на общение с пациентами, от чего в целом не может не страдать качество медобслуживания», — считает эксперт ОНФ в области медицинских информационных систем, гендиректор ООО «Медицинские информационные решения» Константин Хоманов.

Плодотворной работе медиков с ЕГИСЗ мешает целый ряд и других преград, которые они также выделили в опросе. Так, в системе нередки технические сбои, программный интерфейс для медработников сложный и неудобный, а обучением специалистов по обращению с системой никто не занимается. Медики говорят и о необходимости доработки нормативной базы, подведенной под работу ЕГИСЗ. Они просят создать систему, единую для всей страны, без различий по регионам.

«На реализацию ЕГИСЗ за последние 4 года выделено более 21 млрд. руб. Цифра колоссальная, но полноценная единая система пока не реализована. Говорить о высоком уровне информатизации в здравоохранении рано еще и потому, что, как показал опрос Народного фронта, далеко не все рабочие места оснащены компьютерами и имеют доступ в сеть. А ведь, по планам Минздрава, к концу 2018 г. к ЕГИСЗ в стране должны подключить 95% рабочих мест врачей. И этой цели не достигнуть без анализа данных, полученных благодаря ОНФ. Мы настаиваем на детальной проработке нормативно-правовой базы, чтобы отказ от бумажного документооборота произошел быстрее. Необходимо оснастить рабочие места врачей высокоскоростным интернетом. И, конечно, обеспечить контроль за бюджетными расходами на информатизацию здравоохранения», — резюмировал Константин Хоманов.

Он отметил, что все предложения по итогам опроса Народный фронт направил в Минздрав.

Пресс-служба ОНФ