Опубликован размер и график выплат социальных пособий в Орловской области в апреле

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области на своем официальном сайте опубликовал информацию о выплатах социальных пособий в апреле 2021 года.

В частности, опубликован размер и график выплат ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, компенсаций расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах, ежемесячных денежных выплат региональным категориям получателей мер социальной поддержки, материнского (семейного) капитала для многодетных семей, ежемесячных денежных выплат на ребенка, пособий многодетным семьям, пособий безработным гражданам, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и других выплат, сообщает официальный Портал Орловской области.