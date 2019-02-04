4 февраля 2019



Опубликован список улиц и домов, попадающих в зону паводкового затопления в Орле

Железнодорожный район
1 ул. Молодежная, 1а, 1в, 1, 13, 19, 21, 3, 5  
2 ул. Н. Дубровинского, 94, 96, 32, 34, 46  
3 Ул. Новосильская, 2  
4 Ул. Революции, 11  
5 ул. Русанова, 1, 3  
Заводской район
1 ул. Скульптурная, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 37, 39, 41, 43, 45, 47  
2 пер. Скульптурный, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 20  
3 ул. Линейная, 1, 3, 3а,  
4 ул. Заводская, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 49, 51, 53а, 53, 55, 57, 57а, 59, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50,  
5 пер.Городской, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 23, 25, 27, 34,  
6 Левый берег р. Оки, 27, 43, 51  
7 пер. Равнинный, 1,2,3,14  
8 Пер. Проходной, 1, 2, 9, 9а, 11, 13  
9 Пер. Заливной, 2, 7, 9, 11, 14, 18  
10 пер.Лебединый, 3, 4, 6  
11 ул. Преображенского, 12, 13, 16, 18, 20, 15, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 34  
12 ул. Пойменная, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33,34,35,36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49  
13 ул. Радужная, 1, 16, 38  
14 ул. Кривцова, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
15 ул. Трубина, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,  
16 ул. Отрадная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17  
17 ул. Приокская, 12  
18 ул. 2-я Пушкарная, 1, 3, 5, 6а,  
19 Наб. Есенина, 1, 2, 3, 5,  
20 пер. Приокский, 40,42,44, 46  
21 Пер. Половецкий, 44, 46  
22 Ул. Нормандия Неман, 101  
23 Пер.Преображенский, 8, 10, 10/1, 12,  
24 1- Пушкарная, 2, 4  
25 2 Пушкарная, 1, 6б  
Советский район
1 ул. Береговая 36, 38, 42, 33, 33а, 35  
2 ул. Колпакчи, 45, 45а, 49, 53б, 57, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64/1, 66а, 66, 68,  
3 пер. Костомаровский, 4, 6, 8, 8а, 16  
4 ул. Левый берег Оки, 105,109, 111, 111а  
5 Ул. 7-е Ноября, д. 3/5

 

В Орле по набережной Дубровинского сужена проезжая часть
Орловским футболистом заинтересовался «Зенит»
Орловский ипподром закрывает летний беговой сезон
Опубликовано 04 Фев 2019 в 16:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"