|Железнодорожный район
|1
|ул. Молодежная, 1а, 1в, 1, 13, 19, 21, 3, 5
|
|2
|ул. Н. Дубровинского, 94, 96, 32, 34, 46
|
|3
|Ул. Новосильская, 2
|
|4
|Ул. Революции, 11
|
|5
|ул. Русанова, 1, 3
|
|Заводской район
|1
|ул. Скульптурная, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 37, 39, 41, 43, 45, 47
|
|2
|пер. Скульптурный, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 20
|
|3
|ул. Линейная, 1, 3, 3а,
|
|4
|ул. Заводская, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 49, 51, 53а, 53, 55, 57, 57а, 59, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50,
|
|5
|пер.Городской, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 23, 25, 27, 34,
|
|6
|Левый берег р. Оки, 27, 43, 51
|
|7
|пер. Равнинный, 1,2,3,14
|
|8
|Пер. Проходной, 1, 2, 9, 9а, 11, 13
|
|9
|Пер. Заливной, 2, 7, 9, 11, 14, 18
|
|10
|пер.Лебединый, 3, 4, 6
|
|11
|ул. Преображенского, 12, 13, 16, 18, 20, 15, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 34
|
|12
|ул. Пойменная, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33,34,35,36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
|
|13
|ул. Радужная, 1, 16, 38
|
|14
|ул. Кривцова, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
|
|15
|ул. Трубина, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
|
|16
|ул. Отрадная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17
|
|17
|ул. Приокская, 12
|
|18
|ул. 2-я Пушкарная, 1, 3, 5, 6а,
|
|19
|Наб. Есенина, 1, 2, 3, 5,
|
|20
|пер. Приокский, 40,42,44, 46
|
|21
|Пер. Половецкий, 44, 46
|
|22
|Ул. Нормандия Неман, 101
|
|23
|Пер.Преображенский, 8, 10, 10/1, 12,
|
|24
|1- Пушкарная, 2, 4
|
|25
|2 Пушкарная, 1, 6б
|
|Советский район
|1
|ул. Береговая 36, 38, 42, 33, 33а, 35
|
|2
|ул. Колпакчи, 45, 45а, 49, 53б, 57, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64/1, 66а, 66, 68,
|
|3
|пер. Костомаровский, 4, 6, 8, 8а, 16
|
|4
|ул. Левый берег Оки, 105,109, 111, 111а
|
|5
|Ул. 7-е Ноября, д. 3/5
|