27 мая 2019



Орел готовится к новому отопительному сезону

В связи с подготовкой к предстоящему отопительному периоду, согласно утвержденному графику,  филиал ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» провел гидравлические испытания квартальных и магистральных тепловых сетей. По результатам испытаний на прочность и плотность выявлены 48 повреждений. Все повреждения, препятствующие подаче горячей воды потребителям, будут устранены в срок до 27 мая.

Администрация города Орла информирует: комплексный план-график подготовки к отопительному сезону предусматривает замену 11,3 км ветхих тепловых сетей, ремонт котельных, центральных тепловых пунктов, дымовых труб, трансформаторных подстанций, линий электропередач, газовых, водопроводных и канализационных сетей и т.д. На эти цели запланировано израсходовать 446,4 млн рублей.

Подготовка всех потребителей тепловой энергии должна быть завершена в срок до 15 сентября.

Получение паспорта готовности муниципального образования «Город Орел» к отопительному сезону запланировано в срок до 15 ноября 2019 года.

 

В детсад "на Ботанике" Орла началась запись
Орловцы смогут принять участие в реконструкции исторических танцев
В Новосильском районе прошла ярмарка вакансий для тепличного комплекса
Опубликовано 27 мая 2019 в 13:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"