Орел готовится к новому отопительному сезону

В связи с подготовкой к предстоящему отопительному периоду, согласно утвержденному графику, филиал ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» провел гидравлические испытания квартальных и магистральных тепловых сетей. По результатам испытаний на прочность и плотность выявлены 48 повреждений. Все повреждения, препятствующие подаче горячей воды потребителям, будут устранены в срок до 27 мая.

Администрация города Орла информирует: комплексный план-график подготовки к отопительному сезону предусматривает замену 11,3 км ветхих тепловых сетей, ремонт котельных, центральных тепловых пунктов, дымовых труб, трансформаторных подстанций, линий электропередач, газовых, водопроводных и канализационных сетей и т.д. На эти цели запланировано израсходовать 446,4 млн рублей.

Подготовка всех потребителей тепловой энергии должна быть завершена в срок до 15 сентября.

Получение паспорта готовности муниципального образования «Город Орел» к отопительному сезону запланировано в срок до 15 ноября 2019 года.