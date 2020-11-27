27 ноября 2020



Орел готовится к повышению платы за проезд

Перевозчикам, обслуживающим транспортную сеть Орла, предоставили больше возможностей. Теперь любая транспортная компания, обеспечивающая регулярные пассажирские перевозки в нашем городе, может обратиться с заявлением об установлении тарифов. Как пояснил замначальника по тарифам финансово-экономического управления Михаил Кузнецов, прежде запрос на изменение платы за проезд и провоз багажа мог подать только перевозчик, который занимает не менее 50% от реестрового числа транспортных средств по всему городу.

«Эта норма являлась труднореализуемой в виду того, что даже автопарк МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» занимает около 15% от реестрового числа транспортных средств», — отметил Михаил Кузнецов. Поэтому администрация Орла вышла с инициативой исключить это требование. Горсовет инициативу поддержал.

Кроме того, перечень документов, которые должен предоставить перевозчик вместе с запросом на изменение тарифов, предлагается привести в соответствие с методическими рекомендациями Министерства транспорта РФ. Михаил Кузнецов подчеркнул, что расширение возможностей транспортных компаний не приведёт к незамедлительному повышению тарифов за проезд и провоз багажа. Последнее слово останется за администрацией Орла и Орловским городским Советом народных депутатов. Именно они будут рассматривать обоснованность запросов перевозчиков.

 

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Опубликовано 27 Ноя 2020 в 11:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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