30 ноября 2018



Орел и пригород объединит единая транспортная схема

В Орле и Орловском районе в следующем году появится единая схема транспортного обслуживания. Был проведен электронный аукцион на разработку этого документа. По результатам аукциона государственный контракт заключен с ЗАО «Группа компаний «Навигатор». Сейчас проводится исследование пассажиропотоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Орла и межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения, в том числе с применением приборов видео и фотофиксации. Обследование продлится до 14 декабря 2018 года.

Напомним, Орел возвращается к старой и успешно работавшей схеме, которая была разрушена в 2008 году по инициативе… прокуратуры. Об этом писала «Российская газета».  Тогда надзорное ведомство посчитало, что городские автобусы не имеют права возить жителей Орловского района и 14 маршрутов были урезаны границами города. Теперь область с огромным трудом и многомиллионными затратами пытается восстановить единую транспортную сеть для района и областного центра.

 

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Опубликовано 30 Ноя 2018 в 15:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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