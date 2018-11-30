Орел и пригород объединит единая транспортная схема

В Орле и Орловском районе в следующем году появится единая схема транспортного обслуживания. Был проведен электронный аукцион на разработку этого документа. По результатам аукциона государственный контракт заключен с ЗАО «Группа компаний «Навигатор». Сейчас проводится исследование пассажиропотоков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Орла и межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения, в том числе с применением приборов видео и фотофиксации. Обследование продлится до 14 декабря 2018 года.

Напомним, Орел возвращается к старой и успешно работавшей схеме, которая была разрушена в 2008 году по инициативе… прокуратуры. Об этом писала «Российская газета». Тогда надзорное ведомство посчитало, что городские автобусы не имеют права возить жителей Орловского района и 14 маршрутов были урезаны границами города. Теперь область с огромным трудом и многомиллионными затратами пытается восстановить единую транспортную сеть для района и областного центра.