«Орел» и «Русь» выставят на торги?

№40 (488) от 22 ноября 2017 г.

Городские власти намереваются продать гостиничный комплекс «Орел-отель». Как сообщило ИА «Орловские новости», предложение о включении полного пакета акций комплекса внесено в Орловский горсовет и уже предварительно одобрено депутатами профильного комитета. Окончательное решение, скорее всего, будет принято на ноябрьской сессии горсовета.

По информации «ОН», 100-процентный пакет акций муниципалитет планирует продать не менее чем за 1,2 млрд рублей.

«Как говорится в пояснительной записке, за последние три года «ОрелОтель» работает с прибылью и регулярно делает отчисления в городской бюджет. Однако сумма дивидендов снижается. Так, в 2015 году она составляла 1,3 млн рублей, в 2016 году – 889 тысяч рублей, а в первом полугодии 2017 года – 220 тысяч рублей. Как пишет исполняющий обязанности руководителя УМИЗ Максим Диордиев, несмотря на то, что финансовые показатели АО демонстрируют рост, отчисления в бюджет «имеют тенденцию к снижению».

«Вместе с тем, по предварительным оценкам, реализация пакета акций позволит получить доход в казну ориентировочно 1,2 млрд рублей», – считает Диордиев. Реализовать акции предлагается посредством аукциона. Члены профильного комитета горсовета 21 ноября предварительно данное решение поддержали», сообщают «Орловские новости».

Тем временем, как стало известно «Орловской среде» из собственных источников, руководство городского совета проводит «предварительную работу» с депутатами, убеждая их проголосовать за продажу акций «Орел-отеля». Часть народных избранников пока сопротивляется, в том числе и из опасений оказаться «крайними» в случае, если после возможной продажи акций муниципального предприятия что-то пойдет не так и сделкой заинтересуются правоохранительные органы.

Напомним, ранее городские власти уже пытались выставить на продажу гостиницу «Русь», однако до торгов дело не дошло. Теперь предлагается пустить с молотка весь гостиничный комплекс, в котором на сегодняшний день трудятся более 100 человек.

Комментирует депутат Орловского горсовета Сергей Елесин:

– Полагаю, что включение гостиничного комплекса «Орел-отель» в план приватизации муниципального имущества понадобилось, чтобы иметь возможность открыть кредитную линию в коммерческом банке и получить тот самый кредит в полмиллиарда рублей, который был одобрен на позапрошлом заседании горсовета. По моему мнению, поскольку «Орел-отель» – одно из редких муниципальных предприятий, которое работает прибыльно и к тому же обеспечивает работой несколько десятков человек, продавать его нельзя. Это неправильно.

– Допускаю, что ряд моих коллег-депутатов поддадутся на увещевания и проголосуют за продажу пакета акций гостиничного комплекса: кто-то под давлением, кто-то – подчиняясь партийной дисциплине. Что касается меня, то я категорически против продажи.

 

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Опубликовано 22 Ноя 2017 в 15:47. В рубриках: Общество. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 49

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