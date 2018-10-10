10 октября 2018



Орел отметит юбилей Черниговского полка (12+)

13 октября в Орловском краеведческом музее будет организована выставка

«Пять против тридцати» (12+) и международная конференция «Три века Российской регулярной кавалерии» (12+), посвященные юбилею Черниговского полка – одной из старейших частей Русской Императорской армии.

14 октября – день Покрова Пресвятой Богородицы, был полковым праздником Черниговского полка. С 1896 по 1914 годы история полка неразрывно связана с Орлом. Из нашего города полк отправлялся на поля сражений русско-японской и Первой мировой войны.

Как сообщает Орловский краеведческий музей, на выставке будут представлены подлинные материалы, касающиеся истории полка, – документы, фото, книги, знаки, награды.

Открытие выставки — в 10-30. Ожидается приезд потомков чинов Черниговского полка из разных регионов России, а также проживающих в Орле.

После открытия выставки, в 11-00, в музее начнёт работу международная конференция «Три века Российской регулярной кавалерии», приуроченная к юбилею 51-го драгунского / 17-го гусарского Черниговского полка, в работе которой примут участие историки из Орла, Москвы и Московской области, Петербурга, Рязани, Ельца, Железногорска, Харькова, Праги.

 

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Опубликовано 10 Окт 2018 в 13:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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