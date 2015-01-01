Орел отпраздновал широкую масленицу

Фоторепортаж

№6 (454) от 1 марта 2017 г.

Фото Сергея Миляхина

 

19 мая в Орле пройдет фестиваль аниме
Живопись в объективе
Мы этого достойны?
Опубликовано 01 Мар 2017 в 14:48. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 62

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НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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