Орел ожидает прибытия многоядной мухи-горбатки

Отдел карантинного фитосанитарного контроля но Гос.границе РФ управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям предупреждает об обнаружении на территории РФ карантинного вредителя – многоядной мухи-горбатки.

На территорию России муха-горбатка попала с продукцией (мандарины, лимон), из Турции. Местами обнаружения являются порты в городе Геленджик и Новороссийск.

При несоблюдении санитарных правил хранения и транспортировки перевозимой продукции риски заражения возрастают, что приводит к экономическим потерям, также возникает риск нанесения вреда для здоровья человека.

Эта сапрофитная муха длиной 2-3 мм внешне напоминает распространённую плодовую мушку – красноглазую дрозофилу, но ее глаза черные, а тело с явно выраженной «горбовидной» грудью. Передвигается муха преимущественно прерывистыми перебежками. Издали может показаться, что она прыгает.

Данный вид очень быстро распространяется на многие километры как с различным видом транспорта, так и животными в шерсти, в оперении птиц. Основной источник распространения – фрукты. Особенно это касается перезрелых бананов и фруктов, поступивших в загрязненной таре. Взрослое насекомое не опасно, а вот личинки способны развиваться и могут заражать животных и человека. В естественных условиях личинки часто обнаруживаются в загрязненных пищевых продуктах: сое, муке, сыре, высушенной рыбе, гниющем картофеле. Гниющие растения и грибы, мертвые членистоногие и моллюски, испражнения животных и человека – обычная пищевая среда для этих насекомых. Кроме того, личинки могут поедать даже вазелин и гуталин.

В группе риска – дети и взрослые с ослабленным иммунитетом. В случае заражения личинками возможно развитие паразитарного заболевания – миаза, требующего сложного системного лечения.

Для питания и размножения эти мухи используют многие доступные пищевые продукты, и случайное попадание яиц и личинок мух-горбаток в систему пищеварения человека может обернуться кишечным миазом. Особенно опасно проникновение в кишечник личинок третьего возраста.

Кроме того, муха способна стать переносчиком холеры.

Несмотря на то, что мухи-горбатки — это обитатели тропических стран, ареалом их распространения могут являться территории Южного федерального округа, а в более холодных условиях горбатки развиваются в помещениях, где хранится продукция.

Методы борьбы с насекомыми:

понижение влажности и температуры в помещениях хранения;

использование клейких ловушек для взрослых насекомых;

выполнение элементарных правил гигиены, поддержание общей чистоты;

ликвидация продуктов жизнедеятельности животных, гниющих плодов и растительного мусора.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям предпринимает меры по недопущению проникновения карантинного объекта, многоядной мухи-горбатки (Megaselias calaris) на территорию Орловской и Курской областей, соблюдая международное фитосанитарное законодательство.