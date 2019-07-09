9 июля 2019



Орел получит дополнительно на ремонт дорог 144 млн рублей

Средства федерального бюджета позволят отремонтировать еще четыре объекта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — уточнили в пресс-службе горадминистрации. Ремонт проезжей части ул. Московской и ул. Комсомольской должен быть завершен до 1 августа. За счет дополнительного финансирования предполагается благоустроить прилегающие территории в границах полосы отвода этих автомобильных дорог: отремонтировать тротуары и произвести озеленение.

Также в национальный проект войдут ул. Пушкина (от ул. 1-й Курской до ул. Ляшко) и ул. 60-летия Октября (от моста «Октябрьский» до ул. Максима Горького). Здесь предусмотрен ремонт проезжей части и тротуаров. Документация по трем из четырех дополнительных объектов включена в план-график закупок. Речь идет о благоустройстве ул. Московской и ул. Комсомольской, ремонте ул. Пушкина. Проведение конкурсных процедур планируется до 29 июля, а завершение работ — до 1 октября. Документация по ул. 60-летия Октября в стадии разработки, она будет внесена в план-график до 15 июля.

Как отметили в пресс-службе, заключаемые муниципальные контракты не предусматривают авансирования. Процент обеспечения исполнения контрактов составляет 20%, а гарантийные обязательства — четыре года с даты подписания актов приемки выполненных работ.

 

В Орле подростков приглашают подработать в экологических отрядах
6 октября в Орле пройдет общегородской субботник
Облпрокуратура обжаловала оправдательный приговор Сергею Будагову
Опубликовано 09 Июл 2019 в 13:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"