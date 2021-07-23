Орел потратит еще четверть миллиарда на ИТС

В Орле объявлен тендер на второй, третий и четвертый этапы создания и ввода в эксплуатацию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) по организации дорожного движения, сообщает RosTender.info.

На этих этапах подрядчику предстоит провести анализ возможных действий нарушителей в отношении интеллектуальной транспортной системы (ИТС), а также иных источников угроз безопасности информации. От него ожидается разработка проектной документации на создание системы безопасности объектов ИТС, а также создание подсистемы связи и передачи данных между компонентами подсистем ИТС, внедряемых в процессе развития. Подрядчик установит и настроит новое оборудование и программное обеспечение. Работы завершатся к концу текущего года.

Работы пройдут в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019-2024 годы» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Тендер объявлен муниципальным казённым учреждением «Управление коммунальным хозяйством города Орла», заявки принимают до 30 июля. С победителем заключат контракт на 240 млн рублей. Источником финансирования послужит бюджет города Орла, — рассказали в RosTender.info.