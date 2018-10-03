Орел примет гостей из города Оффенбах-на-Майне

3 октября в Орел с рабочим визитом прибудет делегация из немецкого города Оффенбах-на-Майне. Возглавит ее бывший мэр города Вольфганг Ройтер, который в 1988 году подписал с нашим муниципалитетом договор о сотрудничестве.

Делегация в составе 24 человек прибудет в Орел сегодня в 18.00.

Завтра, 4 октября, в 9.00 в малом зале администрации города состоится торжественный прием официальной делегации с участием мэра города Василия Новикова и главы администрации города Александра Муромского.

Далее, в 10.00, запланировано посещение гимназии №39 им. Ф. Шиллера, в 12.30 — экскурсия в краеведческий музей, с 15.00 — посещение института иностранных языков и художественно-графического факультета Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева (ОГУ).

Насыщенная программа ждет гостей из Оффенбаха-на-Майне и 5 октября. С 9.00 до 13.00 делегация вместе со студентами ОГУ и учениками гимназии №39 осмотрят достопримечательности Орла. В 14.00 их ждут в Орловской детской музыкальной школе №1 им.Калинникова на праздничном концерте, посвященном 30-летию партнерских отношений между городом Орлом и Оффенбахом-на-Майне.

6 октября в 9.00 запланирована экскурсия в Военно-исторический мемориальный комплекс «Вяжи» в Новосильском районе.

Пресс-служба администрации Орла