Орел принимает проект «Большая книга – встречи в провинции»

С 1 по 3 октября 2017 года Орел принимает проект «Большая книга – встречи в провинции». Эта просветительская акция организована Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

В географии проекта более 30 регионов. В 2017 году проект принимают Орловская, Владимирская, Тульская области и Приморский край.

Партнер проекта «Большая книга – встречи в провинции» в Орловской области – «Орловская областная библиотека им. И. А. Бунина».

В гости к орловским читателям г.Орла приедут

Елена Шубина – главный редактор «Редакции Елены Шубиной» (АСТ), член жюри Национальной литературной премии «Большая книга».

Игорь Вирабов – журналист, филолог, финалист Национальной литературной премии «Большая книга» (2015 г., «Андрей Вознесенский». ЖЗЛ. Молодая гвардия);

Евгений Чижов – писатель, финалист Национальной литературной премии «Большая книга» (2014 г., «Перевод с подстрочника»);

Писатели встретятся с преподавателями и студентами филологического факультета ОГУ, филиала РАНХиГС.

Открытые встречи с читателями запланированы в Орловской областной библиотеке им.И.А.Бунина, Мценской межпоселенческой районной библиотеке им.И.С.Тургенева, Мценской центральной городской библиотеке им.И.А.Новикова, Болховской межпоселенческой районной библиотеке им.А.Н.Апухтина. Гости посетят Государственный мемориальный и природный музей И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново», сообщает пресс-служба библиотеки им. Бунина.