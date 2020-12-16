Орел продолжает утопать в мусоре

Депутаты горсовета на профильном комитете по ЖКХ вернулись к вопросу вывоза мусора в двух районах областного центра — Железнодорожном и Заводском. Напомним, что в ноябре народные избранники уже поднимали эту проблему. Тогда представители «Зеленой рощи» заверили городских парламентариев в том, что перевозчик «Экологистик», обслуживающий эти два района, до 23 ноября наведет там порядок. Между тем, жалобы от жителей все еще поступают. Депутат Юрий Котляр отметил, что в этих районах была сделана точечная уборка. Народный избранник Илья Жуков рассказал, что мусор согласно графику в Заводском районе вывозился с 23 ноября ровно неделю. Спустя это время, к нему как к депутату начали снова поступать обращения от избирателей. Чтобы не быть голословным он предоставил фото не вывезенного мусора.

Проведенный с 13 ноября по 11 декабря территориальными управлениями по районам областного центра мониторинг санитарного состояния мест накопления ТКО показал, что ситуация с вывозом мусора в Железнодорожном и Заводском районах немного улучшилась. Между тем, по ряду адресов наблюдаются факты системного перенакопления ТКО (по большей части КГО). По итогам обсуждения этого вопроса, депутаты вновь признали работу по организации сбора, вывоза и размещения твердых коммунальных отходов в областном центре неудовлетворительной, — сообщили в пресс-службе горсовета.

Подробности очередного мусорного коллапса читайте в нашем материале “Великий мусорный облом”.