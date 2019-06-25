25 июня 2019



Орел решил развивать буккроссинг

В Орле задумались об организации площадок для буккроссинга. Уже подготовлено эскизное предложение по точкам обмена книг, сделана смета стоимости таких объектов. Например, выполненное из металла, с декоративными элементами место для обмена книгами стоит порядка 80 тысяч рублей. Первый замглавы администрации Олег Минкин предложил установить площадки для буккроссинга в рамках благоустройства территорий, на которых ведутся работы по программе «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы».

Сити-менеджер Александр Муромский отметил, что на таких объектах появление площадок будет рассматриваться в обязательном порядке. Также он напомнил о том, что места для обмена книгами в Орле предлагается установить на благоустроенных в 2018 году территориях: в скверах «Юность», «Орлята» и Историко-литературном квартале. Затем шкафчики для буккроссинга могут установить в сквере имени Гуртьева, Комсомольском сквере, Детском и Городском парках, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 25 Июн 2019 в 16:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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