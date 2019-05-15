Орел решил развивать буккроссинг

В Орле ищут возможность установки в парках и скверах областного центра стендов для обмена книгами. Инициатива поступила от молодежного движения в социальных сетях. Практика обмена книгами пользуется популярностью во многих городах России. Теперь городскому профильному управлению предстоит подготовить предложения о местах установки стендов для буккроссинга, продумать их внешний вид, чтобы новые стенды смогли гармонично вписаться в окружающую среду. В качестве первых ласточек для нововведения названы Городской парк культуры и отдыха, парк Дворянское гнездо, историко-литературный квартал, — сообщили в пресс-службе городской администрации.