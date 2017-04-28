Орел снова участвует в акции «Соловьиные вечера»

Жителей Орла пригласили послушать соловьев, а заодно помочь орнитологам — посчитать пернатых певцов. Акция «Соловьиные вечера» пройдет в эти выходные 27-28 мая.

Как считать соловьёв?

• найти место, где поют соловьи;

• в течении дня сосчитать певцов;

• записать адрес места, где поют соловьи: название города, название улицы, номер дома и корпуса.

Если вы считаете птиц в парке – записать в какой части парка вы слышали соловьёв (в северной, южной, центральной и т.п.) или вблизи какой просеки или аллеи (если они имеют названия);

• кратко описать место, где поёт соловей: парк, палисадник около домов, пустырь, полоса кустарника вдоль железнодорожных путей или автодороги и т. п.

• указав свои фамилию, имя и отчество, внести все эти данные самостоятельно на сайт http://luscinia-luscinia.ru/, либо сообщить их городскому координатору акции, в Орле это Дмитрий Голубев: facebook.com/photoart.orel, vk.com/golubev_orel, photoart-orel@yandex.ru ). Неплохо также отметить, где именно сидят поющие птицы – какие кусты или деревья они облюбовали, есть ли рядом водоём.

А вот ещё сведения, которые были бы интересны для орнитологов:

— возможно, вы запомнили дату, когда в этом году впервые запел соловей;

— возможно, вы знаете, проводится ли благоустройство территории, на которой вами отмечены соловьи (вырубаются ли кустарники, асфальтируются ли дорожки в парке, убирали ли прошлой осенью листву около того места, где поёт соловей).

Давайте вместе сосчитаем соловьёв в Орле! Так же принимаются данные из области, даже если вы слышали соловьев ранее.