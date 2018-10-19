Орел собирается отменить льготы по аренде муниципального имущества

На заседании комитета по бюджету при рассмотрении очередной заявки на льготную арендную плату одного из Центров занятости, депутаты предложили уже с 2019 года отказаться от предоставления льгот и преференций при аренде муниципальных помещений.

На примере только одного казенного учреждения, пользующегося сегодня 20% льготой при аренде муниципального помещения, депутаты посчитали, что потери городского бюджета составляют более 200 тысяч в год.

«Необходимо объявить уже с 2019 года мораторий на преференции и льготы в связи с крайне сложной ситуацией с городским бюджетом», — обратился к коллегам депутат Андрей Сорокин.

Его поддержала председатель контрольно-счетной палаты Татьяна Успенская и коллеги по комитету. Окончательное решение по этому вопросу предстоит принять на октябрьской сессии, — сообщили в пресс-службе горсовета.