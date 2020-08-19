19 августа 2020



Орел сохранит стипендии для талантливых учеников

В наступающем учебном году 61 орловский школьник будет ежемесячно получать стипендию в 2 тысячи рублей. Такое решение обсуждалось 19 августа на заседании профильного комитета горсовета.

Как пояснила заместитель главы администрации города Екатерина Данилевская, традиционно стипендия выплачивается в трех номинациях — 25 детей будут получать её за особые успехи в учебе, 21 — в номинации «Художественное творчество», 15 — в номинации «Любительский спорт». Всего претендентов на получение муниципальной стипендии оказалось более сотни. Среди победителей — лауреаты и дипломанты международных конкурсов, призеры учебных олимпиад, — рассказали в пресс-службе горсовета.

Председатель профильного комитета Татьяна Малыгина отметила, что в бюджете города Орла средства на выплату стипендии предусмотрены.

 

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Опубликовано 19 Авг 2020 в 17:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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