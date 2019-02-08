Орел украсят новые топиарные фигуры

При наступлении благоприятных погодных условий сотрудники МУП «Зеленстрой» приступят к украшению города свежими цветами и топиарными фигурами. На свои места вернутся хорошо знакомые горожанам «Лошади», «Медведь с медвежонком», «Корабль», — рассказаои в пресс-службе горадминистрации. Но появятся и новые композиции. Так, в сквере Комсомольцев установят «Лося» и «Лисицу с лисенком». Фигуры будут выполнены из березовых сучьев и в течение сезона по мере необходимости будут реставрироваться. В настоящий момент ведется восстановление прошлогодних топиарных конструкций.

Александр Муромский обратил внимание руководителя «Зеленстроя» Юрия Козлова на бульвар Молодежи, где в прошлом году появились светящиейся арки. «Вокруг арок должны расти цветы, ведь вся картина портится тем, что не хватает вазонов, живых растений. Благоустраивать район необходимо комплексно», — подчеркнул глава администрации Орла.

Директор МУП «Зеленстрой» рассказал, что скоро на бульваре Молодежи появится топирная фигура «Кубок», а все шесть арок будут украшены свежими цветами. Всего же в городе планируется установить 35 топирных конструкций, оборудовать 45 клумб. В бюджете Орла за реализацию этих мероприятий заложено около 15 млн рублей.

Глава администрации Орла поручил Юрию Козлову совместно со Светланой Балашовой, и.о. начальника управления коммунальным хозяйством города, провести ревизию имеющихся топиарных фигур и начать подготовку к торгам на 2019 год, чтобы вовремя заключить контракты и украсить город к весне.