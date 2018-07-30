30 июля 2018



Орел украсили светодиодными солнышками и… снежинками

Как сообщает администрация Орла со ссылкой на информацию начальника УКХ Светланы Климовой, в минувшие выходные праздничное оформление появилось на двух мостах областного центра.

Так, ООО «Светотехника» украсила Тургеневский мост светящимися флагами, а на Герценском мосту появились светодиодные «солнышки». Завтра в порядок предстоит привести освещение Александровского моста. Сотрудники УКХ заменят перегоревшие лампочки на новые и заново сформируют люстры на столбах.

По информации «Орловской среды», еще в минувшую пятницу на Тургеневском мосту появились светящиеся конструкции, действительно напоминающие флаги, украшенные …снежинками.

 

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Опубликовано 30 Июл 2018 в 15:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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