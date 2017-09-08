Орел войдет в туристический «Императорский маршрут»

Российские туроператоры собираются продавать путевки на поездки по местам пребывания семьи императора Николая II. Соответствующий проект представили на Международной туристической выставке «Отдых-2017». «Императорский маршрут» охватит места пребывания семьи Николая II, великокняжеские усадьбы, резиденции, а также места паломничества императорской семьи. В него войдут Республика Крым, Калуга, Орел, Калининград, Нижний Новгород, Вологда, Казань, Сыктывкар, Уфа, Тверь и другие города, — сообщает агентство городских новостей «Москва» .

Первым этапом реализации национального туристского проекта станет «Маршрут памяти императорской семьи — 2018», который пройдет по городам, где в годы революции пострадали члены императорской семьи и их окружения: Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск и Тюмень. Всего предусмотрено три вида путешествий: детские экскурсии; путешествия по местам, которые представители императорской семьи посещали с паломническими целями; поездки по территориям, имеющим высокое культурное значение. Основной костяк маршрутов в окончательном виде будет сформирован к ноябрю. Планируются туры по три, пять и семь дней, причем как региональные так и межрегиональные, — уточнили в агентстве. Путевки по «Императорскому маршруту» будут соформированы уже к ноябрю. Когда стартует второй этап, в который войдет и наш Орел, — не уточняется.