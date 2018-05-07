Орел впервые примет участие в «Зеленом марафоне»

Около тысячи человек уже зарегистрировались на Зеленый марафон «Бегущие сердца» в Черноземье Да его старта остались 20 дней, — сообщает сайт «Новости Воронежа». 27 мая 2018 года в 54 городах нашей страны, в числе которых и Орел, состоится Зеленый марафон «Бегущие сердца». За 20 дней до старта в Черноземье уже зарегистрировались порядка тысячи человек.

Как пишет издание, в программе — забег на 4 км 200 метров. Для регистрации в мероприятии нужно зайти на официальный сайт марафона http://greenmarathon.ru/ В этом году усилия организаторов марафона направят на продолжение работы служб ранней помощи для семей с особыми детьми. Они подготовят малышей для посещения детсада и школы. Цель — дать возможность жить жизнь типично развивающихся сверстников. Например, заводить новых друзей и учиться новому. В то же время родителям службы дают бесценные знания о том, как они сами могут помочь своему ребенку.

 

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Опубликовано 11 мая 2018 в 12:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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