Орел встанет в пробках из-за велосипедистов

Завтра Орёл встретит Всероссийские соревнования по велоспорту «Город первого салюта». Это повлияет на схему движения автомобилистов по центру Орла.

Так, временный запрет на движение транспортных средств будет введен:

— с 17:00 до 20:00 по ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора; по ул. Пролетарская гора;

— с 17:30 до 20:00 по ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Полесская до ул. Гуртьева, по ул. Пионерская от ул. Максима Горького до ул. Октябрьская, по ул. Максима Горького от ул. Полесская до ул. Гуртьева.

Также завтра с 00:00 до 20:00 будет введен временный запрет на стоянку транспортных средств по ул. Максима Горького от ул. Полесская до ул. Гуртьева, по ул. Пионерская от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина, по ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Пионерская до ул. Полесская, по ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, по ул. Пролетарская гора, на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина.

Также обращаем внимание пассажиров общественного транспорта на то, что завтра с 17:30 до 20:00 будут изменены маршруты движения троллейбусов. Так, движение троллейбуса №1 будет осуществляться по маршруту: ул. Московская «завод Текмаш», Московское шоссе, ул. Металлургов, ул. Раздольная «Санаторий Лесной».

Троллейбус №6 будет двигаться по маршруту: автовокзал, 1-я Посадская, ул. Полесская (обратно по ул. Тургенева), ул. Лескова, Наугорское шоссе, Госуниверситет.

Троллейбус №8 ― по маршруту: ул. Московская «завод Текмаш», ул. Паровозная, пер. Южный, ул. Тульская, Московское шоссе, ул. Московская «завод Текмаш».