Орел заплатил с начала года почти 5 миллиардов рублей налогов

Налоговой инспекцией по городу Орлу за 4 месяца 2017 года в консолидированный бюджет мобилизовано 4, 9 млрд. рублей налоговых поступлений, что на 540,7 млн. руб. выше уровня прошлого года.

По оценкам ИФНС России по г. Орлу, наблюдается положительная динамика поступления налогов и сборов к уровню соответствующего периода прошлого года во все уровни бюджетов. Так за отчетный период в федеральный бюджет поступило 1, 5 млрд. рублей или 123 % к уровню прошлого года. Дополнительно получено 287,6 млн. рублей. В территориальный бюджет поступило 3, 5 млрд. рублей или 107,9 % к уровню прошлого года. Дополнительно поступило 253,1 млн. руб.

Основная часть доходов консолидированного бюджета за 4 месяца 2017 года традиционно сформировалась за счет поступлений по следующей группе налогов: налог на доходы физических лиц –1526,8 млн. руб. (30,6 %), НДС – 1393,7 млн. руб. (27,9%), налог на прибыль- 972,5 млн. руб. (19,5%).