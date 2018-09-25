25 сентября 2018



Орел ждет большая осенняя уборка

В областном центре с 1 октября начинается осенний санитарно-экологический месячник. В его рамках общегородской субботник предварительно назначен на 20 октября. К работам по уборке и благоустройству города привлекут 40 тысяч местных жителей. В планах — ликвидация 49 стихийных свалок, вывоз порядка 4,5 тысяч кубометров отходов, очистка 18 км берегов городских водоемов. Помимо этого горожане высадят 575 деревьев, 700 кустарников, уберут мусор в городских лесах и парках. Особое внимание уделят очистке Медведевского леса, лесопарка «Лужки», парков «Ботаника» и Победы, а также сквера «Ливенский». На покупку необходимого инвентаря заложено 279 тысяч рублей.

Замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов уточнил, что в рамках месячника планируется заняться лечением каштанов в городе — собрать опавшую каштановую листву. Для лечения деревьев, пораженных минирующей молью, собранную листву необходимо сжечь. Впрочем, сбором листвы война с молью не ограничится — читайте в следующем номере «Орловской среды» подробный материал, как местные власти собрались отстоять красивые городские деревья и спасти их от вредителя.

 

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Опубликовано 25 Сен 2018 в 17:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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