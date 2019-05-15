Орел ждет насыщенная «Ночь музеев»

18 мая 2019 года БУКОО «Орловский краеведческий музей» примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев». В рамках акции будут проведены мастер-классы по народному творчеству, открытие выставок, историко-краеведческая игра, показ документальных фильмов о Великой отечественной войне.

Так, в орловском краеведческом музее программа стартует в 17 часов с презентации пешеходной экскурсии по историческому центру г. Орла.

В 18.15 презентация почтового штемпеля с символикой Орловского краеведческого музея.

С 18.00 до 20.30 посетители совместно с художниками керамической мастерской «Майолика» могут принять участие в мастер-классе по изготовлению памятных изделий из глины.

С 18.00 до 20.00 мастер-класс по изготовлению театральной маски под руководством художника Вита Майчуба.

С 18.00 до 20.30 посетители смогут ознакомиться с выставкой «Инфляция. Революция. Госбанк» и поучаствовать в мастер-классе по определению подлинности денежных знаков.

С 18.00 до 20.30 мастер – класс народного мастера Калякиной Ирины Леонидовны (плетение из рогоза).

В 18.30 состоится открытие экспозиционных залов «Знаменитые люди Орловского края».

В 19.00 все желающие смогут принять участие в историко-краеведческой игре «Орел: Что? Где? Когда?»

С 18.30 до 20.30 клуб виртуальной реальности ViRus. Виртуальные копии известных картин и скульптур.

Военно-исторический музей

В 18.30 состоится выступление чтецов театрального отделения Детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского.

18.00 – 19.00 Настольная военно-тактическая игра «Бравый солдатик»

19-00 Мастер-класс по росписи военно-исторической миниатюры. Масштаб 1:30

18.00 – 20.00 Интерактивная выставка оловянной миниатюры мастера народных ремесел А.В. Левина

18.00 – 20.30 Показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне

Дом-музей В.А. Русанова

В 18-00 и в 19.00 состоится музейное путешествие «Сказки народов Севера» и мастер-класс «Северная берегиня».

Какие сюрпризы приготовили орловцам другие музеи города — мы расскажем в следующих новостях.