12 апреля 2019



«Орелгосзаказчике» брали взятки за приемку некачественных ФАПов

Следственными органами регионального СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик». Мужчина подозревается в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый 10 апреля 2019 года получил через посредника взятку в сумме 200 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ. При этом сами работы были исполнены с грубыми нарушениями. Речь идет о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в Дмитровском районе Орловской области.

В настоящее время подозреваемый задержан – сообщили в пресс-службе СК. По месту его жительства и работы следователями проведены обыски, изъята необходимая документация и электронные носители. Рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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Опубликовано 12 Апр 2019 в 11:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 51

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