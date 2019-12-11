«Орелтаймс»: «Сыробогатов» объездил всю область в поисках орловского молока

Сетевое издание «Орелтаймс» сообщает о катастрофической нехватке орловского молока для вновь открывшегося молокоперерабатывающего предприятия «Сыробогатов».

«Открывшийся в октябре этого года в Орле завод «Сыробогатов» ищет поставщиков молока, сообщает «Орелтаймс». — Грустно. Ведь в день открытия предприятия орловские чиновники рапортовали, что в производстве продукции будет использоваться исключительно молоко местных коров. Легко сказать, а сделать…

Пока «наскребли» 120 тонн молока – это суточный объём сырья, который завод сможет закупить в регионе. При том, что на первом этапе планировалась переработка 350 тонн молока в сутки. Получается, найдена только треть.

– Они проехали всю нашу область, – сообщил руководитель областного Департамента сельского хозяйства Сергей Борзёнков на заседании профильного комитета облсовета 11 декабря.

В числе желающих продавать молоко заводу чиновник назвал производителей из Ливенского, Мценского районов. Однако это предварительные договорённости, так как далее Сергей Борзёнков пояснил:

– Сегодня мы собираемся с ними. Завод должен подтвердить свою платёжеспособность. Тот же Пониткин (Дмитрий Пониткин – директор ЗАО «Славянское» Верховского района – авт.) говорит: пока я не увижу договора… а вдруг они месяц-второй будут брать молоко, а потом найдут кого-то другого? Мы должны отработать с ними такой договор, чтобы он был надёжный для наших производителей».