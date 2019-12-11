11 декабря 2019



«Орелтаймс»: «Сыробогатов» объездил всю область в поисках орловского молока

Сетевое издание «Орелтаймс» сообщает о катастрофической нехватке орловского молока для вновь открывшегося молокоперерабатывающего предприятия «Сыробогатов».

«Открывшийся в октябре этого года в Орле завод «Сыробогатов» ищет поставщиков молока, сообщает «Орелтаймс». —  Грустно. Ведь в день открытия предприятия орловские чиновники рапортовали, что в производстве продукции будет использоваться исключительно молоко местных коров. Легко сказать, а сделать…

Пока «наскребли» 120 тонн молока – это суточный объём сырья, который завод сможет закупить в регионе. При том, что на первом этапе планировалась переработка 350 тонн молока в сутки. Получается, найдена только треть.

– Они проехали всю нашу область, – сообщил руководитель областного Департамента сельского хозяйства Сергей Борзёнков на заседании профильного комитета облсовета 11 декабря.

В числе желающих продавать молоко заводу чиновник назвал производителей из Ливенского, Мценского районов. Однако это предварительные договорённости, так как далее Сергей Борзёнков пояснил:

– Сегодня мы собираемся с ними. Завод должен подтвердить свою платёжеспособность. Тот же Пониткин (Дмитрий Пониткин – директор ЗАО «Славянское» Верховского района – авт.) говорит: пока я не увижу договора… а вдруг они месяц-второй будут брать молоко, а потом найдут кого-то другого? Мы должны отработать с ними такой договор, чтобы он был надёжный для наших производителей».

 

Автопарк орловских школ пополнился на 64 автобуса
ИФНС России по г. Орлу информирует
Экстренные службы отработали на ТЭЦ ликвидацию двух аварий
Опубликовано 11 Дек 2019 в 15:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 39

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"