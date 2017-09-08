«Орелводоканал» не имеет отношения к фирме, предлагающей фильтры за 50 тысяч

В муниципальное предприятие «Орелводоканал» обращаются жители города по вопросу поступающих к ним предложений от людей, представляющихся сотрудниками курской фирмы «Водоканал межрегионсервис». Незнакомцы предлагают установить в квартирах системы очистки водопроводной воды. При этом причиной установки указывается плохое качество питьевой воды в городе Орле и области.

Стоимость предлагаемых к установке фильтров составляет 50 тысяч рублей, с учетом скидок пенсионерам их предложение снижается до 27 тысяч рублей. При этом стоимость предлагаемых к установке фильтров в сети интернет указано в размере от 2 до 3-х тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе городской администрации.

МПП ВКХ «Орелводоканал» официально заявляет, что к данной фирме и ее предложениям никакого отношения не имеет. Качество питьевой водопроводной воды, которую «Орелводоканал» подает жителям, полностью соответствует стандартам, что подтверждено лабораторными анализами нескольких лабораторий. С результатами анализов можно ознакомиться на сайте предприятия.

Кстати, это далеко не первый случай подобного бизнеса — в начале года прошли сообщения, что людям предлагают провести поверку водосчетчиков. Суть аферы в том, что во-первых, нарушались сроки проведения поверки. Во-вторых, существенно завышалась цена работ. Однако, поскольку жители добровольно подписывали бумаг — привлечь к ответу дельцов невозможно. Никто же не запрещает продавать, а тем более покупать буханку хлеба за 700 рублей. Тут каждый должен думать своей головой — соответствует ли товар запрашиваемой цене.