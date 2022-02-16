«Орелводоканал» возобновил очный приём граждан

Центральный офис и абонентский отдел МПП ВКХ «Орелводоканал» возобновили очный приём граждан.

Центральный офис «Орёлводоканала» работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Обратиться в абонентский отдел можно в понедельник, среду и пятницу с 8:00 до 17:00, во вторник и четверг — с 8:00 до 18:00 (без перерыва).

В перечне услуг обращения граждан по вопросам оплаты услуг, перерасчету холодного водоснабжения и водоотведения;

обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам начисления и оплаты за услуги холодного водоснабжения и водоотведения (в том числе по нежилым помещениям);

обращения по вопросу заключения договора на услуги холодного водоснабжения и водоотведения;

вопросы опломбировки и поверки приборов учета воды;

запросы на выдачу технических условий и заявления о подключении, а также заявления о согласовании подключения.

Предварительная запись не требуется. Прием осуществляется в порядке электронной очереди.

«Орелводоканал» напоминает также, что заявления, обращения, предложения и иную документацию можно направить на электронную почту: voda@orel.ru.

Аварийно-диспетчерская служба продолжает работу в круглосуточном режиме. Телефон: (4862) 44-36-18.