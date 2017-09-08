Организация зимнего отдыха в Орле

22 ноября на профильном комитете горсовета был рассмотрен вопрос об организации зимнего отдыха орловчан.

В Орле планируется залить 19 хоккейных кортов и 11 ледовых площадок, подготовить 5 лыжных трасс. Также будет организована работа ледовых площадок на «Ледовой арене» (Наугорское шоссе, 82, ул. Зеленина, 4) и крытой ледовой арене «Мегалед» на Кромском шоссе, 4.

Составлен и утвержден план основных культурно-массовых и спортивных мероприятий для учеников школ на предстоящих зимних каникулах, сообщает пресс-служба мэрии Орла.