В Орле две управляющие организации оштрафовали за грязь в подвалах

Должностные лица управляющих организаций ООО «ЖЭУ № 26» и ООО «УК ЖЭУ № 22» привлечены к административной ответственности. Поводом для проверки жилинспекции стали обращения жителей домов № 9 по ул. Рощинской и № 27 по ул. Металлургов. В ходе проверок выявлено, что общедомовое имущество содержится в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии. В частности, в подвале многоквартирного дома № 9 по ул. Рощинской много мусора, влажный грунт и внушительный грязевой слой. В многоквартирном доме № 27 по ул. Металлургов в подвале стоит вода, на окнах и лестничных маршах пыль, местами на продухах отсутствуют решетки, повреждены участки трубопроводов, в мусоросборных камерах загрязнены стены, отсутствуют шиберы (заслонки).

Указанные факты негативно влияют на санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей, проживающих в указанных домах. Для устранения выявленных нарушений управляющим организациям ООО «ЖЭУ № 26» и ООО «УК ЖЭУ № 22» были выданы предписания, которые в полном объеме и в установленные сроки не выполнены.

На должностных лиц УК, ответственных за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, составлены протоколы об административных правонарушениях. По решению суда должностные лица ООО «ЖЭУ № 26» и ООО «УК ЖЭУ № 22» оштрафованы на 25 000 рублей каждый. Кроме того, управляющим организациям выданы повторные предписания для устранения нарушений.

 

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Опубликовано 05 Июн 2018 в 16:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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