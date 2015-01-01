В Орле две управляющие организации оштрафовали за грязь в подвалах

Должностные лица управляющих организаций ООО «ЖЭУ № 26» и ООО «УК ЖЭУ № 22» привлечены к административной ответственности. Поводом для проверки жилинспекции стали обращения жителей домов № 9 по ул. Рощинской и № 27 по ул. Металлургов. В ходе проверок выявлено, что общедомовое имущество содержится в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии. В частности, в подвале многоквартирного дома № 9 по ул. Рощинской много мусора, влажный грунт и внушительный грязевой слой. В многоквартирном доме № 27 по ул. Металлургов в подвале стоит вода, на окнах и лестничных маршах пыль, местами на продухах отсутствуют решетки, повреждены участки трубопроводов, в мусоросборных камерах загрязнены стены, отсутствуют шиберы (заслонки).

Указанные факты негативно влияют на санитарно-эпидемиологическое благополучие жителей, проживающих в указанных домах. Для устранения выявленных нарушений управляющим организациям ООО «ЖЭУ № 26» и ООО «УК ЖЭУ № 22» были выданы предписания, которые в полном объеме и в установленные сроки не выполнены.

На должностных лиц УК, ответственных за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, составлены протоколы об административных правонарушениях. По решению суда должностные лица ООО «ЖЭУ № 26» и ООО «УК ЖЭУ № 22» оштрафованы на 25 000 рублей каждый. Кроме того, управляющим организациям выданы повторные предписания для устранения нарушений.