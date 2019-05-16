16 мая 2019



В Орле каштаны начали лечить от минирующей моли

По информации администрации города Орла, с сегодняшнего дня  «Зеленстрой» приступил к лечению каштанов от минирующей моли в рамках соответствующего муниципального контракта. Работы производились на ул. Лескова и бульваре Победы.

На ул. Лескова на 27 каштанах разместили феромоновые ловушки, произведена инъекция инсектицидом «Бишка, КЭ». На бульваре Победы ловушки появились на 63 каштанах, работа по лечению инсектицидом продолжается.

Муниципальным контрактом предусмотрена двукратная обработка инсектицидами. Первый этап завершится до конца текущей недели, ко второму приступят в конце июня.

Для лечения каштанов от минирующей моли закуплено 15 л инсектицидов и 1 500 ловушек. Всего в тестовом режиме планируется вылечить порядка 400 деревьев.

 

Губернатор Орловской области выступил против поборов со школьников за участие в олимпиадах
Кинотеатр «Родина» в Орле расконсервируют?
Флаг Орловской области развернут на архипелаге Шпицберген в рамках проекта «Арктика – 2015»
Опубликовано 16 мая 2019 в 12:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"