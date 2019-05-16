В Орле каштаны начали лечить от минирующей моли

По информации администрации города Орла, с сегодняшнего дня «Зеленстрой» приступил к лечению каштанов от минирующей моли в рамках соответствующего муниципального контракта. Работы производились на ул. Лескова и бульваре Победы.

На ул. Лескова на 27 каштанах разместили феромоновые ловушки, произведена инъекция инсектицидом «Бишка, КЭ». На бульваре Победы ловушки появились на 63 каштанах, работа по лечению инсектицидом продолжается.

Муниципальным контрактом предусмотрена двукратная обработка инсектицидами. Первый этап завершится до конца текущей недели, ко второму приступят в конце июня.

Для лечения каштанов от минирующей моли закуплено 15 л инсектицидов и 1 500 ловушек. Всего в тестовом режиме планируется вылечить порядка 400 деревьев.