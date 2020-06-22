«Орлелводоканал» попросил помощи с возросшим налогом на имущество

Директор «Орелводоканала» Василий Иванов рассказал, что предприятие за последние годы стабильно добивается прибыли — от 16 — до 40 млн руб. Это позволяет вкладывать средства в развитие водно-канализационного хозяйства окраинных улиц Орла, проводить мероприятия по повышению качества водоснабжения города.

Одной из проблем, требующих законотворческой инициативы от депутатов, директор предприятия назвал завершение в 2020 году периода действия льготы по налогу на имущество. «Балансовая стоимость имущества водоканала за 10 лет выросла в 2,5 раза и превысила 3 млрд рублей. За 2019 год льгота составила 17 миллионов», — пояснил Иванов. По его подсчетам без льготы налог на имущество для предприятия в перспективе поднимется до 70 млн рублей в год.

Проводивший заседание профильного комитета депутат Тимур Нерушев поддержал руководителя предприятия и предложил внести в решение комитета соответствующее обращение к областным законотворцам.