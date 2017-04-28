Орлестат: в регионе долги по зарплате достигли отметки в 76,3 миллиона рублей

В Орловской области суммарный долг по зарплате на 1 августа 2017 года составил 76 млн 310 тысяч рублей. Львиная доля из этой суммы приходится на обрабатывающие производства – 74840 тыс. рублей (98,1%). Долги в сельском хозяйстве составили чуть менее полутора миллионов, а точнее 1 470 тыс. рублей (1,9%).

Не получили вовремя заработную плату 537 работников, в среднем каждому из них предприятия и организации должны по 142,1 тысячи рублей. Между тем, стоит иметь в виду, что теперь ресурсоснабжающие организации штрафуют за неоплату выставленных счетов. У большинства работников есть дети, которых необходимо собрать в школу и детский сад. Да и зарплата у рабочих не сравнима с чиновничьей. Если бюрократ без особых последствий может расстаться со 140 тысячами, то для простого работяги — это более чем полугодовой заработок.

 

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Опубликовано 25 Авг 2017 в 13:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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