11 ноября 2021



Орловчан больше не ограничивают в размерах машино-мест

Вступившие в силу с 28 октября текущего года изменения в законодательстве сняли установленные ограничения в отношении максимального размера машино-места. Ранее предельный размер не мог превышать 6,2 метра на 3,6 метра. Минимально допустимый размер объектов остался прежним — 5,3 метра на 2,5 метра.

Отмена ограничений позволяет оформить в собственность машино-места с учетом особенностей и многообразия различных транспортных средств, например, специальной или сельскохозяйственной техники.

— Машино-место можно приобрести в ипотеку, включить в перечень имущества, которое может являться предметом залога, продать, передать в наследство, подарить или сдать в аренду. На сегодняшний день 162 орловца зарегистрировали свои права на такие объекты, а четыре машино-места  являются предметами залога по договорам ипотеки, — прокомментировала Надежда Кацура, руководитель орловского Управления Росреестра.

Что касается парковок, расположенных на придомовых территориях, то они относятся к общедомовому имуществу и оформляются как доля в праве общей собственности всех собственников квартир и приобрести его в чью-либо частную собственность невозможно, информирует пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области.

 

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Опубликовано 11 Ноя 2021 в 14:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 43

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