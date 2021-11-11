Орловчан больше не ограничивают в размерах машино-мест

Вступившие в силу с 28 октября текущего года изменения в законодательстве сняли установленные ограничения в отношении максимального размера машино-места. Ранее предельный размер не мог превышать 6,2 метра на 3,6 метра. Минимально допустимый размер объектов остался прежним — 5,3 метра на 2,5 метра.

Отмена ограничений позволяет оформить в собственность машино-места с учетом особенностей и многообразия различных транспортных средств, например, специальной или сельскохозяйственной техники.

— Машино-место можно приобрести в ипотеку, включить в перечень имущества, которое может являться предметом залога, продать, передать в наследство, подарить или сдать в аренду. На сегодняшний день 162 орловца зарегистрировали свои права на такие объекты, а четыре машино-места являются предметами залога по договорам ипотеки, — прокомментировала Надежда Кацура, руководитель орловского Управления Росреестра.

Что касается парковок, расположенных на придомовых территориях, то они относятся к общедомовому имуществу и оформляются как доля в праве общей собственности всех собственников квартир и приобрести его в чью-либо частную собственность невозможно, информирует пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области.